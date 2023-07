Confiar ou não confiar nas Forças Armadas? As dúvidas de Putin e quem vai suceder à Wagner

“Putin já não acredita em Shoigu, está perante os militares russo muito desacreditado”, afirma José Milhazes na análise feita esta semana às escolhas de Putin para quem vai suceder como o braço direito militar do líder russo. Já quanto ao estado do Grupo Wagner, Nuno Rogeiro acredita que Andrei Troshev, o homem que Putin gostava de ver suceder a Prigozhin, sempre procurou fazer um balanço entre o Estado russo e os interesses privados e surge como a melhor opção para aquilo que o líder procura. No seguimento do ataque às cidades portuárias de Odessa e Mykolaiv que levou à inevitável suspensão do acordo de cereais, é ainda discutido a segurança alimentar mundial. A ideia de Zelensky seria realizar um acordo com a Turquia que iria manter a Rússia de fora, mas o ministro dos negócios estrangeiros parece adiantar-se e reune hoje com o ministro turco. Ouça o programa Guerra Fria em podcast, emitido na SIC a 19 de julho.