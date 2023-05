António José Seguro ressuscitou em São Domingos de Rana. Luís Montenegro não aceita que lhe perguntem pelo casarão de Espinho. E em Inglaterra ser republicano pode dar direito a detenção; a monarquia, quando se celebra a si própria com pompa, não gosta de gente que a ponha em causa. Mas a principal animação da semana em que a economia do país deu sinais de estar mais robusta do que a da maioria dos portugueses, ainda teve a ver com a sarrafusca no gabinete ministerial. O primeiro-ministro diz que houve roubo, mas como o SIS foi chamado parece que não foi cometido, afinal, nenhum crime. Não bate a bota com a perdigota. Alguém que investigue, s.f.f. Chamem a Judite!