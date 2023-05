As coisas importantes: “estamos sentados à espera que chova” e o “fascismo higiénico” das alterações à Lei do tabaco

Miguel Sousa Tavares critica a falta de resposta de Portugal para um problema estrutural que vários países já procuram atacar: a seca que se agrava, ano após ano. Não basta "deitar dinheiro para cima dos problemas", através de subsídios. O cronista defende uma fusão da pasta da Agricultura com a do Ambiente e lamenta que o tema não esteja a ser discutido. Critico do rumo da CPI da TAP, Sousa Tavares lamenta que esteja dominado por "jogos florais" entre partidos e pelas “Galambadas”. O podcast não passa ao lado das alterações à lei do tabaco que, para o autor, são uma “hipocrisia” e significam “ceder ao que é moda”.