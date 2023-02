Topiária, sotainas e puxões de orelhas

Enquanto noutras latitudes se derrubam estátuas, Lisboa exalta a saga colonial na arte da calçada portuguesa. Os brasões em topiária (é permitido consultar o dicionário) estão agora gravados na pedra. O assunto, que já foi polémico, parece no entanto um irrisório fait divers perante os crimes cometidos em surdina e de sotaina no seio da Igreja Católica: que Deus lhes perdoe; se puder. Também ficará para memória futura a despedida anunciada de Catarina Martins, depois de uma década à frente do Bloco de Esquerda. O que esperar da senhora que se segue? Do que não se estava à espera era do momento de fricção a que se assistiu esta semana entre o Presidente da República e o Presidente da Câmara de Lisboa. Marcelo deu um puxão de orelhas, em público, a Moedas e Moedas não se ficou. Mas que haverá de comum entre o “emigrante” Moedas e os imigrantes-vítimas que têm sido notícia, ultimamente, pelas piores razões?

