Não responder ao que perguntamos, portas giratórias, e 'trolar'

No programa desta semana, Luana do Bem surge irritada com as pessoas "que nunca respondem" àquilo que se pergunta: "Isto acontece principalmente por mensagem, e depois com este tipo de pessoas não dá sequer para combinar uma coisa que seja simples". José de Pina discute as pessoas que usam o telemóvel "só para 'trolar' os outros", com Carla Quevedo a falar sobre "portas giratórias": "Irritam-me porque giram, mas sobretudo porque geram dúvidas". Com moderação de Pedro Boucherie Mendes, o Irritações foi emitido a 17 de fevereiro, na SIC Radical, e terminou com o tema 'Lips Like Sugar', de Echo & The Bunnymen.

d.r.

Um programa com muita controvérsia, algum humor e bastante ironia. José de Pina, Luís Pedro Nunes, Carla Quevedo e Luana do Bem debatem em estúdio com Pedro Boucherie Mendes sobre aquilo que os irrita de forma geral e em particular. Ouça mais episódios: