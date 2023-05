Eduardo Miranda, presidente da ALEP: “Com o Mais Habitação não vejo futuro, porque mata a curto e médio prazo o alojamento local”

Lisboa e Porto agregam 30% da oferta do alojamento local em Portugal. Os restantes 70% estão grande parte no litoral, com o distrito de Faro a liderar, sendo que só 10% se situam no interior. O grosso é, segundo Eduardo Miranda, casas de férias. Estas, com os entraves previstos com as medidas do Mais Habitação, se os proprietários desistirem desta atividade, ficarão fechadas. Já na capital e na Invicta, o presidente da ALEP vaticina que algumas, com mais área e boa localização e, por isso mais caras, em situações de arrendamento, serão absorvidas por nómadas digitais e estrangeiros com grande poder de compra.

Para Eduardo Miranda este sector está em risco. Na sua opinião com a asfixia do alojamento local o governo pode “usar a narrativa de fechámos x mil alojamentos locais que foram para habitação e ninguém vai controlar se é uma casa de férias, se é de luxo e ficou fechada, é isto que chamamos de números fictícios”. Vê por isso um futuro difícil para uma área que trouxe diversidade ao turismo e contribuiu para a renovação e valorização dos centros históricos.

Este episódio foi conduzido por Maribela Freitas e teve sonoplastia de João Martins e João Ribeiro.