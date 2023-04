Gonçalo Antunes, investigador: “Há estimativas que dizem que entre 60 e 80 mil famílias” vivem em habitações precárias em Portugal

Este episódio foi conduzido por Maribela Freitas e teve sonoplastia de João Martins e João Ribeiro. É certo que grande parte das políticas de habitação responde a problemas que existem em Lisboa, mas também é esta grande área metropolitana que apresenta mais carências. Gonçalo Antunes realça o que já foi feito neste domínio, na capital e no resto do país, sem esquecer os desafios atuais nesta área, que vão desde a precariedade habitacional, às dificuldades existentes no acesso à habitação.

Para este especialista, “aquilo que deve ser sempre prioritário são as famílias que vivem numa enormíssima precariedade habitacional, em que a sua casa não tem condições de dignidade”. E alerta: “nós sabemos desde 2018 que são pelo menos 26 mil famílias em todo o país que estão nessas condições de precariedade. Mas sabemos que o número está desatualizado, porque isto foi antes da pandemia. Há estimativas que dizem que no final das estratégias locais de habitação vamos ter alguma coisa entre 60 e 80 mil famílias identificadas como a necessitar de uma nova habitação”.

Podcast semanal em que são abordadas as mais diversas temáticas relacionadas com o Imobiliário, um sector fundamental para a economia nacional. Da habitação ao investimento, passando pela arquitetura e construção, as jornalistas Maribela Freitas, do Expresso, e Rita Neves, da SIC, convidam especialistas para refletir sobre problemas, tendências e caminhos futuros desta área.