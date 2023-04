Vale a pena investir no mercado de arrendamento? A análise do economista Pedro Brinca e Paulo Caiado, presidente da APEMIP

"Apenas 13% das pessoas que têm uma segunda habitação em Portugal a colocam no mercado de arrendamento. Na União Europeia, a média é de 41%. E o número de casas disponíveis para arrendamento está a cair: diminuiu 41% no país desde 2013". É com estes dados que Pedro Brinca sustenta o que diz ser uma "doença estrutural" do mercado de arrendamento português. A instabilidade legislativa é, segundo o economista, o principal fator que afasta os investidores.

Também para Paulo Caiado, que representa as empresas de mediação em Portugal, considera que há uma desconfiança natural em colocar casas no arrendamento e, sobretudo, em investir em imóveis para arrendar. A desconfiança gera falta de oferta e a falta de oferta faz subir os preços. "É uma realidade cuja transversalidade tem vindo a acentuar-se, com localizações fora dos centros urbanos também com novas pressões de procura, com os preços a subir com grande significado".

A evolução do mercado de arrendamento neste episódio do "Expresso Imobiliário", conduzido pela jornalista Rita Neves e com sonoplastia de Salome Rita.