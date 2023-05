2014: o ano da queda dos Donos Disto Tudo

José Sócrates ainda não foi julgado e alguns dos crimes de que foi pronunciado podem prescrever. Fomos ouvi-lo sobre o andamento do processo Marquês e quisemos saber o que pensa do actual momento político. Atirou-se a Cavaco Silva, a quem chamou “velhaco”. Neste episódio, convidamos também os jornalistas do Expresso Isabel Vicente, Micael Pereira e Rui Gustavo para um debate sobre justiça e sistema financeiro.

No ano em que a Troika se foi embora de Portugal, Durão Barroso deixou a presidência da Comissão Europeia, em Espanha Filipe VI foi coroado rei e na Ucrânia foi deposto um presidente pró-russo, em consequência a Rússia anexou a Crimeia.



No Brasil, enquanto se jogava o Mundial de Futebol, onde Portugal fez fraca figura, tinha início o processo Lava Jato. Por cá, o PS de António José Seguro ganhou as Europeias, mas António Costa achou que era poucochinho e apeou o seu camarada da liderança. Não venceu as eleições seguintes, mas chegou a primeiro-ministro e lá continua.