De Santis não atrapalha Trump

Chega vários meses depois do ex-presidente ter anunciado a sua candidatura e, olhando para as sondagens, tem muito terreno para recuperar. Donald Trump aproveitou as falhas do Twitter no lançamento da candidatura de Ron DeSantis para o descrever como um falhado. Neste episódio, conversamos com o comentador de política internacional da SIC Germano Almeida.