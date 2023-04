Costa resiste à TAP? E já há alternativa?

Marcelo Rebelo de Sousa continua a afastar a possibilidade de dissolver o Parlamento, mesmo depois das revelações que a comissão de inquérito à TAP tem deixado a descoberto. A falta de alternativas e de uma posição concreta sobre o Chega por parte do PSD impedem que tome a ação. O Expresso da Meia-Noite avalia a troca de recados entre o Presidente da República e o líder do PSD com Francisco César, deputado do Partido Socialista, Ana Sá Lopes, jornalista do Público, Carlos Guimarães Pinto, deputado da Iniciativa Liberal, e o Paulo Rangel, vice-presidente do PSD. Este programa foi exibido na SIC Notícias a 14 de abril.