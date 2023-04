Dezenas de documentos secretos do Pentágono andam a circular na internet. Podem vir aí muitos mais. O que sabemos já é muito preocupante

Documentos marcados como secretos, ultrassecretos e até com símbolos que remetem para o “Five Eyes”, uma organização de partilha de informações composta pela Nova Zelândia, Austrália, Reino Unido, Estados Unidos e Canadá, estão a circular na internet, numa plataforma de troca de mensagens relativamente desconhecida chamada “Discord”, pelo menos desde o início de março. Ninguém notou.

Nos primeiros dias de abril, dezenas de fotografias desses documentos começaram a aparecer em redes sociais abertas, mais populares, utilizadas por milhões de pessoas, como o Twitter e o Telegram - e a partir daí tornou-se impossível conter o dano.

Nesses documentos, que têm origem no Pentágono, podem ler-se detalhes sobre as fragilidades do exército ucraniano; conversas entre o secretário-geral da ONU, António Guterres, e a sua equipa; alegações de que os serviços secretos israelitas possam estar por trás da onda de manifestações contra o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu; planos do Egito para vender armas à Rússia e muitos outros elementos que ferem a confiança dos aliados nos sistemas de segurança de informações dos Estados Unidos. Mais grave é o facto de a libertação desta informação poder colocar em risco de vida dezenas ou centenas de pessoas que trabalham a recolhê-la.

O principal suspeito já está preso. Chama-se Jackson Teixeira, tem família portuguesa, é de Fall River, no Massachusetts, e faz parte da Guarda Aérea Nacional. Os amigos dizem que é “ultra-católico” e “anti-guerra”. No canal onde divulgou os documentos defendia o porte de armas de fogo e propagava teorias racistas e antissemitas.

Neste episódio de O Mundo a Seus Pés, contamos com a participação de Diana Soller, investigadora do Instituto Português de Relações Internacionais da Universidade Nova de Lisboa e Manuel Poejo Torres, investigador da Universidade Católica na área de Política Internacional, especialista em Guerra Híbrida. A edição técnica é de Salomé Rita.

