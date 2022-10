Orçamento sem "maquilhagem política"? O debate entre Eurico Brilhante Dias, Joana Mortágua, Carla Castro e Joaquim Miranda Sarmento

Em tempos de enorme incerteza, com a guerra, a inflação a fazer soar todas as campainhas, e a crise energética a anunciar um Inverno pesado, fazer o Orçamento do Estado do próximo ano foi e é um exercício difícil - para dizer o mínimo. O Governo fez escolhas e teve de encontrar um compromisso entre as contas certas e o apoio às familias e às empresas. Marcelo Rebelo de Sousa que pedia há muito para ver as previsões dos proximos anos, ficou esta sexta-feira a conhecer o cenário macro e lá condescendeu: diz que os números são melhores do que esperava mas não são "maquilhagem política". Será?

No parlamento, o debate é menos conciliador. A oposição fala em "obsessão pelo défice" e "voracidade fiscal". E é neste clima, de imprevisibilidade mas também de carências, num país que continua com graves problemas de crescimento, que o Expresso da Meia-Noite debate as opções de António Costa e os caminhos alternativos da oposição com Eurico Brilhante Dias, líder parlamentar do PS, Joaquim Miranda Sarmento, líder parlamentar do PSD, Carla Castro, da IL, e Joana Mortágua, do BE.

O Expresso da Meia-Noite é um debate semanal com quatro convidados sobre um grande tema da atualidade, num programa feito em colaboração entre a SIC Notícias e o semanário Expresso. Moderação a cargo de Ricardo Costa, Bernardo Ferrão e Ângela Silva. Pode seguir este programa no formato podcast em qualquer plataforma que use para esse efeito ou, então, ouça no site do Expresso ou no da SIC Notícias os episódios: