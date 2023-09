Medidas para os jovens: o PS entrou em modo campanha, até onde chega a folga orçamental?

No final de Maio, dava a crise institucional os primeiros passos, o Expresso fez manchete com a informação de que “Costa vai utilizar folga nas contas para salvar legislatura” e acrescentava um off de uma fonte do governo dizendo que “com 0,4% de défice é fácil andar em campanha”. Só que de lá até cá, a conjuntura externa agravou o cenário económico. Até onde é que o governo poderá ir?