1990: no ano em que Saddam invadiu o Kuwait e a Alemanha se reunificou, África começou a mudar

Hitler chegou ao poder há 90 anos, seguiu-se na Alemanha de Leste uma ditadura comunista e o peso dessa herança (quase 60 anos de ditaduras) faz com que a maioria viva melhor do que vivia mas ainda pior que os vizinhos do Ocidente. Muitos queixam-se da desigualdade entre Leste e Oeste quanto a salários e pensões e continuam a sentir-se cidadãos de segunda.

1990 é também o ano em que Saddam Hussein mandou invadir o Kuwait e só no ano seguinte foi obrigado a retirar-se por uma coligação de forças militares liderada pelos Estados Unidos da América.

No ano em que Cavaco Silva, de calções de banho, foi fotografado a subir a um coqueiro em São Tomé e Príncipe, Jonas Savimbi visitou pela primeira vez Lisboa. Nem um ano depois, em Bicesse, no Estoril, era assinado um acordo de paz produzido pelo governo de Cavaco Silva com o trabalho de Durão Barroso nos bastidores. Partimos desse tempo em que os ex-colonos ainda tinham capacidade de influência em África para chegar aos dias de hoje em que as grandes potências, com Estados Unidos e China à cabeça, mas também a Rússia, disputam as riquezas do continente. Neste episódio, conversamos com Pedro Cordeiro, editor de internacional do jornal Expresso e Fernando Jorge Cardoso, investigador e professor na Universidade Autónoma.