As denúncias de abusos sexuais de menores por padres ou pessoas ligadas à Igreja não pararam com a apresentação do relatório da Comissão Independente. As vítimas continuam com alguma desconfiança em relação à Igreja e preferem apresentar queixa ao Grupo Vita em vez de o fazerem nas comissões diocesanas para a protecção de menores. O relatório de fevereiro e a vinda recente do Papa Francisco a Portugal fizeram aumentar as denúncias. Neste episódio, conversamos com o jornalista Rui Gustavo.