As Causas de José Miguel Júdice esta semana dedicam-se a tecer um elogio aos jovens e à Jornada Mundial da Juventude, que a seu ver representam aquilo que a Igreja deverá ser no futuro: "é preciso criar uma nova Igreja, com menos bolor, mais ousada". Em análise estão também as reformas propostas por partidos de oposição a setores essenciais, como a Habitação e a Saúde. Estarão PSD e IL a apresentar as mesmas soluções para o país? Para ouvir em podcast o programa emitido na SIC Notícias a 8 de agosto.