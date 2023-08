Níger: porque é que um dos países mais pobres do mundo interessa às grandes potências?

O golpe no Níger é o sétimo em menos de quatro anos na região do Sahel. Petróleo, ouro e urânio são matérias primas que interessam aos Estados Unidos, Europa, China e Rússia e abundam naquela região. Extremistas islâmicos há muito que desestabilizam os países do Sahel. Para perceber o que está em jogo, neste episódio conversamos com a jornalista Cristina Peres.