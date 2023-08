O Ministério Público constituiu como arguidos os pais da criança que morreu na herdade onde está instalada a seita Reino do Pineal. O líder da seita, Martin Junior Kenny, reconheceu, num video que publicou no YouTube, que foi encontrada droga (marijuana e cogumelos alucinogénios) na herdade, mas justificou como sendo para uso nas cerimonias espirituais. Neste episódio, conversamos com o jornalista Hugo Franco