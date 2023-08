Três cartazes à beira da estrada, no dia em que o Papa pôs o dedo na ferida

Um grupo de cidadãos juntou-se e mandou colocar três cartazes dando conta do número de vítimas dos abusos sexuais no seio da Igreja Católica portuguesa. A autarquia de Oeiras mandou retirar o cartaz de Algés, mas estes são números que não podem ser apagados. O Papa Francisco encontrou-se com algumas das vítimas e o não esqueceu o tema quando falou para o clero. Neste episódio, conversamos com António Grosso, fundador da associação “Coração Silenciado”, onde estão algumas das vítimas