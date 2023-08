Episódio extra: como vai a nova acusação criminal a Donald Trump influenciar as presidenciais de 2024?

Donald Trump é alvo de quatro acusações por ter procurado corromper os resultados eleitorais das presidenciais de 2020. Segundo a Justiça federal, ex-Presidente dos Estados Unidos é suspeito de “conspirar para defraudar os Estados Unidos”, “pressionar testemunhas”, “conspirar contra os direitos dos americanos” e “obstruir um ato oficial” (a contagem e certificação dos sufrágios).

Este processo, cujo julgamento deverá coincidir com as primárias do Partido Republicano — em que Trump procura ser nomeado candidato às presidenciais de novembro de 2024 —, soma-se a outros que se acumularam nos últimos meses. O antigo chefe de Estado enfrenta acusações de violação e difamação da alegada vítima, posse de documentos oficiais na sua residência privada, pagamento com dinheiro de campanha a uma atriz de filmes pornográficos para ocultar uma relação entre ambos, e ainda fraude fiscal e bancária. Nada disso parece, contudo, afetar o seu favoritismo nos estudos de opinião.

Para compreender este aparente paradoxo e perspetivar os efeitos políticos das novas acusações, este episódio extra conta com Diana Soller, investigadora do Instituto Português de Relações Internacionais/Universidade Nova, e Germano Almeida, comentador especializado em assuntos dos Estados Unidos. A edição técnica é de João Luís Amorim e a conversa é conduzida pelo jornalista Pedro Cordeiro, editor da secção internacional do Expresso.

O Mundo a Seus Pés é o podcast semanal da editoria internacional do Expresso. A condução do programa é rotativa entre os jornalistas Cristina Peres, Pedro Cordeiro, Manuela Goucha Soares e Ana França.