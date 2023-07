A digressão de Taylor Swift vai chegar aos mil milhões de dólares?

Os recordes de facturação em digressões mundiais é de Elton John e Ed Sheeran mas tanto Taylor Swift como Beyoncé, as duas com digressões na estrada, podem pulverizar esses recordes. Quem chegará primeiro aos mil milhões de dólares com uma só digressão? Neste episódio, conversamos com o director da Blitz, Miguel Cadete, sobre o negócio da música.