Protestos pela morte de Nahel: o destino dos franceses é viver com violência nas ruas?

A polícia mentiu sobre as circunstâncias da morte de um jovem francês, filho de emigrantes árabes, um vídeo mostrou como tudo aconteceu e a violência instalou-se. França divide-se entre os que criticam a violência e a destruição dos manifestantes e os que criticam a violência e o racismo da polícia. Neste episódio, conversamos com Ana Navarro Pedro, a jornalista que tem estado a acompanhar as manifestações para o Expresso.