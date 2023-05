Bloco de Esquerda: Mariana promete lutar por uma “vida boa”. O que é isso?

A nova liderança do Bloco de Esquerda promete lutar por uma “vida boa”, não aceitando que “viver pior seja o nosso destino”. No Expresso da Manhã, Paulo Baldaia conversa com os dois repórteres do Expresso que estiveram na convenção do BE, João Diogo Correia e Margarida Coutinho

Há 9 minutos