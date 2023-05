Miguel Guilherme: “Terei tido momentos de ilusão a achar-me o maior. Considerarmo-nos o pináculo é ridículo e a realidade desmascara-nos”

Conversar com Miguel Guilherme é sempre uma renovada e vibrante surpresa, porque ele é generoso a falar de si e da sua arte e não é de tretas, de poses, de snobeiras bacocas, de máscaras ou de discursos ensaiados, postiços e balofos. E isso é sempre uma maravilha de escutar e algo raro. Além disso, Miguel Guilherme não tem medo da sombra, do erro, da falha, da dúvida, e é bom percebermos que a sua bela e farta cabeleira branca não lhe retirou curiosidade, fome de saber, e frescura e capacidade crítica sobre si e sobre o país, o mundo e os outros. O seu currículo é extenso, e muito variado e completo, onde se somam inúmeros sucessos no teatro, no cinema, na televisão, na rádio e na publicidade.

Passaram 5 anos desde que o Miguel veio a este mesmo podcast. Nessa altura chegou a afirmar “Sem cultura, nós transformamo-nos nuns animais. E nós, portugueses, estamos meio cá meio lá…” E, pelo meio, deixou uma crítica a António Costa que considerou um bom político, mas algo distraído quanto ao apoio dado à Cultura. Passado este tempo, Miguel refaz a frase e o discurso. Retira da equação os animais, que nada têm a ver com a discussão, e considera que a mudança faz-se no coletivo: "Acredito que a arte tem que existir por si, pela vontade de fazer, e quanto mais forte for o impulso artístico, mais o Estado e a sociedade reconhece esse impulso. Mas, por outro lado, a pandemia pôs a nu a precariedade na classe artística e no meio audiovisual. Defendo que as pessoas têm que se organizar em sindicatos e associações, devem fazer o balanço do que está mal e reivindicar coisas em coletivo."

Miguel considera que o passado persegue-nos a todos, invariavelmente. E neste “conta-me como foi” e conta-me como será, o ator revela as ferramentas e a narrativa que tem usado para perspetivar e avançar sem ficar agarrado aos erros do passado. E fala ainda da importância do erro na sua arte.