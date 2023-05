Expresso da Manhã: quando o país foi dormir, Galamba ainda era ministro

As poucas palavras de Marcelo Rebelo de Sousa e o silêncio total do primeiro-ministro, quebrado na noite de ontem para defender o ministro e as autoridades na recuperação do computador, relevam a gravidade do momento e parecem confirmar a necessidade de alterações significativas no poder executivo do país. João Galamba parece ter guia de marcha, mas vai António Costa resistir novamente a uma remodelação mais profunda? Neste episódio, conversamos com Eunice Lourenço, editora de Política do Expresso.