O dossier TAP entrou numa fase mais fácil de entender: 'POR-RA-DA! POR-RA-DA! POR-RA-DA!'

O ministro das infraestruturas, João Galamba, despediu o seu adjunto, Frederico Pinheiro, que não reagiu lá muito bem e ameaçou: "ou me deixam sair ou eu arremesso o meu velocípede contra a janela deste edifício. E vai ser um banho de sangue." Já não se via um socialista a bater-se desta maneira por um computador desde o Sócrates com o Magalhães. Enquanto isso, o primeiro-ministro não atendia o telemóvel ao seu ministro das infraestruturas, e Marcelo Rebelo de Sousa fazia na Ovibeja algo inédito: depois de beber cerca de 17 ginjinhas, recusava-se a comentar o caso.