Biden 2024: forças e fraquezas de um Presidente recandidato

Na Casa Branca desde janeiro de 2021, Joe Biden confirmou o que já sugerira várias vezes: no próximo ano voltará a ser candidato à presidência dos Estados Unidos da América. Os 82 anos que terá — 86 no previsível fim do segundo mandato, caso vença — não assustam o chefe de Estado eleito pelo Partido Democrata, que não deve ter adversários internos relevantes.

Nesta episódio participam Ana Santos Pinto, professora de Relações Internacionais na Universidade Nova de Lisboa e diretora do Instituto Português de Relações Internacionais, e Ricardo Lourenço, correspondente do Expresso nos Estados Unidos. A conversa é conduzida pelo editor da secção Internacional, Pedro Cordeiro, com sonoplastia de João Martins.

