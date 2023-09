Amuos no Conselho de Estado e candidatos presidenciais precoces

Aparentemente o que acontece no Conselho de Estado não fica no Conselho de Estado, apesar de as atas só poderem ser consultadas 30 anos depois de uma reunião. O primeiro-ministro António Costa não gostou quando Luís Montenegro o acusou de ter amuado por não ter falado durante o Conselho, precisamente por o presidente do PSD não ser conselheiro de Estado. No campeonato das presidenciais de 2026, já vão surgindo putativos candidatos em 2023. Mas ainda a pré-campanha vai no adro, por isso primeiro todos ainda terão de passar no crivo do Eixo do Mal. Esta emissão é de 07 de setembro, na SIC Notícias.