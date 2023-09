Quais são os ‘presentes’ de António Costa para convencer os jovens a ficar em Portugal?

O primeiro-ministro, António Costa, quer manter a “geração mais qualificada de sempre” em Portugal. Por isso, na rentrée política do PS, anunciou um pacote de medidas feitas especificamente para os jovens.

As medidas deverão ser aprovadas ao longo das próximas semanas ou no âmbito do Orçamento do Estado para 2024.

Neste episódio, passamos em revista todas as medidas, com as explicações da jornalista Rita Dinis, da secção de política do Expresso.