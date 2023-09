O custo de vida e das querelas políticas entre Presidente e Primeiro-Ministro

Numa relação de "momentos de altos e de baixos, este não será certamente um alto" na cooperação entre palácios, de acordo com o deputado socialista e comentador residente, assinalando a diferença de tom de Marcelo Rebelo de Sousa ao vetar o diploma do pacote Mais Habitação em relação a outros vetos presidenciais. Já Miguel Morgado sublinha o "jogo longo" em mais um "confronto" entre António Costa e o presidente da República: "É evidente que eles estão a ser uns sonsos, que estão envolvidos numa querela, que estão irritados um com o outro a nível pessoal". O Linhas Vermelhas foi emitido a 06 de setembro na SIC Notícias.