Mais Habitação aprovado: o Alojamento Local tem os dias contados?

O programa Mais Habitação, do Governo, foi aprovado na passada quarta-feira no Parlamento e, com ele, algumas medidas polémicas relativas ao alojamento local, como a contribuição extraordinária, ou a necessidade de aprovação em assembleia de condomínio para criar um alojamento local no prédio.

O diploma segue agora para Belém e aguarda a decisão do Presidente da República, e já conta com críticas do setor e ainda do maior partido da oposição.

Neste episódio falamos com a jornalista Hélder Martins, jornalista do Expresso que seguiu de perto todo o debate à volta do Mais Habitação.