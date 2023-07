Intervenção do SIS, resgates de computadores e pancadaria no ministério das Infraestruturas. Temas que dominaram as audições na comissão parlamentar e que ficaram fora do relatório final.

Este episódio teve moderação de João Silvestre, editor de Economia do Expresso, e contou com a participação das jornalistas do Expresso, Anabela Campos e Liliana Valente. A edição esteve a cargo de João Martins.