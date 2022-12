Johnny Johnson, piloto da RAF que participou no ataque às barragens Möhne e Edersee na Segunda Guerra Mundial (1921-2022)

bettmann

O esquadrão da RAF nº 617 ficou conhecido como “The Dambusters” por ter destruído duas barragens em 1943 que ajudaram à derrota Nazi. Amplamente condecorado, era o último membro vivo do esquadrão. Faleceu aos 101 anos a 7 de dezembro.

De morte natural nunca ninguém morreu, dizia Jorge de Sena. Ainda assim, Desastres Naturais fala de mortes alheias, todas as semanas. Uns mais famosos do que outros, estrangeiros e nacionais, todos podem figurar nos obituários feitos por António Araújo. Com uma certeza, porém: só ouve quem estiver vivo. Ouça mais episódios: