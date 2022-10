Yusuf al-Qaradawi, clérigo islâmico “moderado”, um dos mais influentes do mundo (1926-2022)

graeme robertson

Um dos mais influentes clérigos islâmicos da atualidade, tido como moderado: entendia que os maridos batessem apenas levemente nas mulheres (e somente em última instância) e defendeu que os homossexuais e as lésbicas eram “pervetidos sexuais” e deveriam ser açoitados em público... mas não apedrejados. Posições que eram consideradas “frouxas” pela ala mais conservadora do Islão. Faleceu vítima de Covid aos 96 anos de idade.

De morte natural nunca ninguém morreu, dizia Jorge de Sena. Ainda assim, Desastres Naturais fala de mortes alheias, todas as semanas. Uns mais famosos do que outros, estrangeiros e nacionais, todos podem figurar nos obituários feitos por António Araújo. Com uma certeza, porém: só ouve quem estiver vivo. Ouça mais episódios: