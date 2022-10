Casillas já não é gay, Marcelo acha pouco

Na semana em que se ficou a conhecer o Oraçamento do Estado e o estado da orientação sexual de Iker Casillas, Rita Blanco admira homens fardados acompanhada por Júlia Pinheiro, que veste renda transparente. Rui Zink confraterniza com canibais e Manuel Serrão é revistado dentro das cuecas. Marcelo Rebelo de Sousa, contudo, acha muito pouco. Prometemos mais para a semana, senhor Presidente.



