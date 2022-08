Mario Fiorentini, o comandante e resistente antifascista dos quatro nomes que trocou a política pela matemática (1918-2022)

“Estudava matemática de forma maníaca”, recordou o filho de Mario Fiorentini no dia do seu funeral. Descendente de um contabilista judeu e de uma doméstica católica, o mais condecorado resistente italiano de toda a Segunda Guerra Mundial montou espectáculos teatrais e esteve envolvido em tentativas de homicídio, assassinatos, lutas e atentados à bomba que resultaram na morte de centenas de fascistas.

