Zayar Thaw, ativista, político e estrela de hip-hop enforcado pela junta militar de Myanmar

soe than win

A junta militar que ocupou Myanmar em fevereiro de 2021 já fez milhares de mortos civis, incluíndo crianças, e Zayar Thaw foi um dos ativistas executados por enforcamento após ter sido condenado sob a bizarra acusação de terrorismo. A sua banda de hip-hop Acid foi um sucesso e um marco na história daquele país, tal como o seu ativismo político ao lado de Aung San Suu Kyi. Foi executado a 23 de Julho.

