Comissão Política. Partida antecipada de Mendes e o atraso sistémico do PS na Madeira

As presidenciais vieram tomar a agenda política neste fim de agosto, pela boca de Marques Mendes. Ex-presidente do PSD, conselheiro de Estado, o comentador da SIC aproveitou o seu espaço dominical para assumir que sim, pensa numa candidatura presidencial e até acelerou o calendário .

Enquanto uns prosseguem as férias e outros aceleram o tempo político, há uma pré-campanha em curso na Madeira. As presidenciais serão só em janeiro de 2026, mas as regionais são daqui a menos de um mês, a 24 de setembro.

Das regionais às presidenciais, de S. Tomé à Madeira, das férias à campanha eleitoral, a Comissão Política tudo comenta. Esta edição conta com as opiniões das jornalistas Ângela Silva e Rita Dinis e com o muito pertinente e informado enquadramento da Marta Caires, correspondente do Expresso e da SIC no Funchal. A ilustração é de Carlos Paes e a sonoplastia é de Salomé Rita.