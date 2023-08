A JMJ acabou com um elogio do Papa e uma celebração que cabe a todos. Mas nem tudo correu bem. E há um surfista - para usar as palavras de Francisco -, que quis aproveitar a onda mais do que os outros. Nesta Comissão Política faremos a análise política da Jornada e olhamos para os bastidores, com a ajuda do jornalista do Expresso que acompanhou Francisco de perto