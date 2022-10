Especial Cinetendinha no BFI: deslumbramentos no Festival de Londres

Um festival que se impôs com algumas estreias mundiais, uma delas a merecer justo Óscar - 'Buzz, O Enfermeiro da Noite'. Mas o BFI soube também fazer brilhar o nosso cinem , com destaque para 'Nayola', animação de José Miguel Ribeiro, a partir de José Agualusa e Mia Couto, e o genial 'Onde Fica Esta Rua' ou 'Sem Antes Nem Depois', de João Pedro Rodrigues e Guerra da Mata. Rui Tendinha ficou também convencido com 'O Prodígio', do chileno Sebastián Lelio.

