Regressada de França, Rita Blanco regressa também para os braços de Marcelo Rebelo de Sousa, ocasião para Júlia Pinheiro desfrutar de um queijo bem curado. Manuel Serrão indigna-se com sopa de tomate e Rui Zink é acusado de delinquência pois tem gatos em casa. Em noite de Má Língua todos cantam uma música bem Linda.

Pode ouvir A Noite da Má Língua em todas as plataformas de podcast e também no site da SIC e do Expresso. Ouça mais episódios: