Prighozin e Navalny, os pólos opostos da dissensão que o regime de Putin odeia

Esta semana, no episódio do Bloco de Leste, vamos olhar para dois nomes com mais pormenor: Yevgeny Prigozhin, o poderoso oligarca russo, líder do grupo de mercenários Wagner, de que tanto se tem falado. E para Alexei Navalny, o mais famoso e conhecido opositor político do regime de Putin. Porquê falar dos dois no mesmo programa? A conversa é com Lívia Franco, da Universidade Católica.