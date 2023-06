Mais vale um Costa em terra que dois Falcon a voar

Boa noite, sejam bem vindos à CPI da Má Língua. Júlia Pinheiro abre as hostilidades e nega tudo, mesmo aquilo que não fez. Rui Zink, carpinteiro da língua portuguesa, defende-se usando pronomes neutros. Já Manuel Serrão, enviado especial do Porto, fez-se acompanhar da amiga de longa data Sara Sampaio e Rita Blanco pede justiça para os falcões. A Noite da Má Lingua anda a pé mas é mais perigosa que um jacto.

