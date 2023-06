Contraofensiva? "Temos que ser cautelosos, os russos tiveram muito tempo para se entrincheirar"

Esta semana, no episódio do Bloco de Leste, olhamos para a sucessão de acontecimentos dos últimos dias, que indiciam que a contraofensiva ucraniana pode já estar no terreno. Está mesmo? E o que significa isso? A conversa é com Lívia Franco, da Universidade Católica. Uma nota adicional: A comentadora residente do Bloco de Leste vai apresentar esta quarta-feira na Feira do Livro de Lisboa a sua mais recente obra “Uma Família Monárquica na Guerra da República”. Fica a sugestão de leitura