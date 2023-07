Depois da polémica, o festival Rock in Rio Febras ganha dimensão nacional: ”já há excursões de Lisboa, parece surreal”

A organização do Rock in Rio Febras disse hoje estar surpreendida com a dimensão nacional que o festival atingiu, após a polémica com o ‘Rock in Rio’, acrescentado que até já foi contactada por excursões de Lisboa. O pequeno festival de música, que se realiza em 22 de julho em Briteiros S. Salvador, no concelho de Guimarães, distrito de Braga, teve uma “enorme repercussão e mediatismo”, depois de se saber que a empresa responsável pelo ‘Rock in Rio Lisboa’ notificou o ‘Rock in Rio Febras’ a mudar de nome, alegando uso indevido da marca e concorrência desleal.

Em declarações à agência Lusa, o presidente da Casa do Povo de Briteiros, Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS) que organiza o evento, deu conta de que o festival “assumiu uma dimensão que está a ultrapassar tudo” o que era expectável. “Já fomos contactados por grupos de pessoas que gostavam de vir em excursão de Lisboa a perguntar se temos espaço para dormir, para acampar. Não temos. Não dá. Acreditávamos e estávamos a trabalhar para ter, no mínimo, o mesmo número de pessoas do ano passado, mas nada como aparecer nas rádios nacionais, ser contactado por malta de todo o lado a dizer que quer vir, gente da freguesia a dizer que vai anunciar na Internet quartos para arrendar junto ao recinto. Parece surreal”, revelou Vasco Marques.

O responsável contou que na primeira edição do ‘Rock in Rio Febras’, realizada em 2022, passaram pelo recinto cerca de 1.500 pessoas ao longo de todo o dia, sublinhando que se estivessem todas ao mesmo tempo já se sentiriam apertadas. Face à procura que o festival deste ano – que terá cinco bandas e quatro DJ locais a atuar – está a ter, a organização vai fazer algumas alterações para “duplicar ou triplicar a capacidade” do parque fluvial de Briteiros, nas margens do rio Febras.