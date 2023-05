“A melhor voz desta noite? Absolutamente!”: toda a gente elogia Mimicat na Eurovisão, dos “irmãos” espanhóis ao Canadá

A atuação de Mimicat na primeira semifinal da Eurovisão, esta terça-feira, valeu a Portugal o apuramento para a final do próximo sábado e a performance da artista da sua canção ‘Ai Coração’ está a ser inundada dos mais rasgados elogios. Nos comentários à atuação no YouTube, fãs espanhóis, britânicos, italianos, croatas, israelitas ou até canadianos verbalizam o seu apoio.

Da Itália, chegam elogios à “ótima voz” de Mimicat mas também a ‘Ai Coração’, uma “canção fantástica e orelhuda”: “Tão feliz por Portugal, dei-lhe 5 pontos. Amor da Itália”. Um fã de Israel esclarece, também, que Mimicat teve os seus votos e da Croácia chegam adjetivos como “poderoso” ou “fabuloso”. “O que foi isto, Portugal? A melhor voz desta noite? Absolutamente! Mimicat encheu aquele palco inteiro com a voz, apesar de as pessoas dizerem que a performance está muito vazia! Têm todo o meu apoio. Boa sorte!”.

“Portugal foi incrível esta noite! Vão definitivamente ter o meu voto no sábado. Muito amor do Reino Unido para Portugal”, escreve um fã britânico, com outro compatriota a dizer “A voz dela é incrível!!! Foi uma performance memorável, está no meu top 3 deste ano. Reino Unido adora Portugal”.

“O meu favorito absoluto da noite. Sabia que Portugal ia sair-se muito bem este ano. 12 pontos da Sérvia” e “Ver os meus filhos emocionados no final foi algo que nunca esquecerei. Agora, podemos votar nesta joia rara portuguesa” são outros comentários elogiosos, mas talvez o mais surpreendente, por ser mais longínquo, chegue do Canadá: “A Mimicat arrasou tudo com a sua performance, apesar de não ter LEDs! E o público adorou! Perfeito! Parabéns do Canadá. Portugal tem o meu voto”.