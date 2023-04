Posto Emissor #145: BLITZ convida João San Payo (Peste & Sida): das aventuras no punk à luta contra a desigualdade

João San Payo, vocalista e baixista dos Peste & Sida, é o convidado do Posto Emissor desta semana. No podcast da BLITZ, o veterano do punk rock nacional esteve à conversa com Lia Pereira sobre os seus discos mais recentes - “Não Há Pão”, dos Peste & Sida, e “Chacais do Sodré”, dos Miss Manouche -, falando também sobre a sua paixão por música jazz e de intervenção e sobre um longo percurso na música portuguesa.

O arranque dos Peste & Sida, em meados dos anos 80, e as influências da banda de “Veneno”, fortemente inspirada pelo punk britânico; a paixão pelos cantores de intervenção, cujos discos chegou a comprar, antes do 25 de Abril, de forma clandestina; a reação “imatura” da sua banda ao êxito de canções como ‘Sol da Caparica’ e as razões do regresso, no início dos anos 00, foram alguns dos temas da entrevista.

Na edição 145 do Posto Emissor, João San Payo falou ainda sobre o tempo em que trabalhou numa grande loja de discos como responsável pelo departamento de “música étnica”, designação que diz preferir a “world music”; o que considera ser a regressão intelectual das massas e o que considera ser o malefício do turismo desenfreado, associado à crise da habitação.

Abordamos ainda o regresso dos Foo Fighters; a polémica envolvendo Frank Ocean no festival de Coachella; o futuro dos estúdios da Valentim de Carvalho; o regresso de Adriana Calcanhotto e o novo disco dos Metallica.