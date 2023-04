Os Metallica vão lançar vídeos em língua gestual para cada uma das canções de “72 Seasons”, o novo álbum

Os Metallica anunciaram o lançamento de vídeos em língua gestual para cada um dos temas de “72 Seasons”, o seu novo álbum.

A banda começou por partilhar um vídeo para o tema-título, com os restantes a serem divulgados no dia 25 de abril.

Este projeto foi realizado em parceria com a Deaf Professional Arts Network (DPAN), organização conhecida por criar vídeos musicais em língua gestual, e a produtora Amber G, cuja diretora, Amber Galloway, é figura presente em vários festivais norte-americanos, traduzindo as letras dos concertos para língua gestual em tempo real.

Em comunicado, os Metallica dizem ter sido “uma honra” trabalhar com estas duas equipas. “Esperamos que, com estes vídeos, os nossos fãs surdos e com deficiência auditiva possam desfrutar do álbum”, pode ler-se.

“72 Seasons”, o 11º álbum dos Metallica, foi lançado na sexta-feira.