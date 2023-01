Posto Emissor #131: BLITZ convida A Garota Não. Da inspiração de José Afonso à música como catarse

A Garota Não, nome artístico de Cátia Mazari Oliveira, é a convidada desta semana do Posto Emissor. Depois de um ano em que as canções do seu segundo álbum, “2 de Abril”, lhe valeram maior notoriedade, a cantora-compositora de Setúbal veio ao podcast da BLITZ falar sobre o seu percurso.

A infância e juventude passadas num bairro pouco afluente, a influência de autores como José Afonso e os vários caminhos que seguiu - enquanto professora de natação e de pilates, entre outros ofícios - foram alguns dos temas da conversa com a artista, que em fevereiro dará um concerto com Sérgio Godinho.

Neste episódio do Posto Emissor, falamos ainda do regresso dos U2, do repto de Dino D'Santiago para que se mude o hino nacional, do novo disco de Iggy Pop, da entrevista à pioneira do rock nacional, Midus, e dos lançamentos portugueses mais aguardados para 2023.

Ouça também as edições anteriores do Posto Emissor: